В Уфе начался демонтаж памятника Салавату Юлаеву для реставрации

В Уфе приступили к ключевому этапу реставрации знаменитого памятника Салавату Юлаеву — начался демонтаж скульптуры. Территорию вокруг монумента огородили, а сам он скрыт в строительных лесах.
Процесс разборки займет около месяца и должен завершиться к концу октября. Как пояснили реставраторы Варвара и Михаил Татарниковы, работы ведутся в строгом порядке, обратном первоначальной сборке. Сначала снимают навесные элементы — саблю и плеть, затем фигуру всадника, а после — среднюю и нижнюю части конструкции.
Куратор проекта от Российской академии художеств Александр Мирианашвили отметил, что за почти 60 лет эксплуатации металлические соединения серьезно пострадали от коррозии. Уже началась подготовка к подъему краном первых деталей, которые будут перемещены в специализированные цеха, сказал куратор изданию Башинформ".
Параллельно археологи, работающие на площадке, обнаружили фрагменты керамики разных эпох — от раннего железного века до XIX столетия. Это связано с тем, что монумент расположен на территории археологического памятника «Городище Уфа 4».
Общая реконструкция рассчитана до конца 2027 года и включает три этапа: подготовительный работы, непосредственно реставрацию с заменой каркаса и обработкой чугунных элементов, а также благоустройство территории. Бюджет проекта оценивается в 300 миллионов рублей. Ожидается, что после обновления памятник простоит как минимум следующие 60 лет.
