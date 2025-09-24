Ричмонд
Водитель легковой машины погиб после аварии на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области столкнулись легковая машина и два большегруза.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области произошла авария с участием легковой машины и двух большегрузов. Погиб один из водителей, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ДТП случилось днем 24 сентября на автодороге Р-260 Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск. Предварительно, 69-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и столкнулся со встречными автомобилями «Скания» и «КамАЗ».

— Водитель «Шевроле Нива» скончался от травм в медицинском учреждении. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать правила, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

