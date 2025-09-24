Ричмонд
В Калининграде перекрыли три канала поставки наркотиков из Московского региона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Калининградской области совместно с ГУНК МВД России пресекли три независимых канала поступления запрещённых веществ из Московского региона.

Источник: Kaliningradnews

Операция прошла при силовой поддержке Росгвардии, задержаны трое местных жителей.

Как выяснилось, подозреваемые работали на один и тот же онлайн-наркомаркет, но друг с другом знакомы не были. Кураторы отправляли им посылки с «закладочным» оборудованием — в бытовой технике и ёмкостях были спрятаны партии наркотиков. Получив запрещённые вещества, фигуранты должны были распространять их по Калининградской области бесконтактным способом.

Задержания прошли сразу после того, как каждый получил криминальную посылку. У 22-летнего жителя Калининграда в пуско-зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов нашли 10 свёртков с a-PVP («солью») общей массой почти 5 кг. У 35-летнего мужчины в бутылках из-под моторного масла — более 2 кг того же вещества и ещё 1,7 кг по месту жительства. Третий, 31-летний горожанин, забрал вытяжку, начинённую килограммом каннабиса, а до задержания успел оборудовать 21 тайник с «синтетикой». Все закладки были обнаружены и изъяты.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по тяжким статьям о незаконном обороте наркотиков. Все трое заключены под стражу, расследование продолжается.