В Калининграде перекрыли три канала поставки наркотиков из Московского региона

Задержания прошли сразу после того, как каждый получил криминальную посылку. У 22-летнего жителя Калининграда в пуско-зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов нашли 10 свёртков с a-PVP («солью») общей массой почти 5 кг. У 35-летнего мужчины в бутылках из-под моторного масла — более 2 кг того же вещества и ещё 1,7 кг по месту жительства. Третий, 31-летний горожанин, забрал вытяжку, начинённую килограммом каннабиса, а до задержания успел оборудовать 21 тайник с «синтетикой». Все закладки были обнаружены и изъяты.