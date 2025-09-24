Россиянка украла своего сына-блогера и выехала из страны ради заработка

По информации телеграм-канала Mash, мать известного детского блогера Егора Суперстар, Софья, вывезла своего младшего сына в Таиланд, чтобы продолжать зарабатывать на нем деньги.
Согласно данным канала, YouTube-канал «Егор Суперстар», посвященный старшему сыну, набрал около миллиона подписчиков и приносил доход до 150 тысяч долларов в месяц. Однако, по словам отца мальчиков, с возрастом Егор стал терять популярность у зрителей. Тогда женщина переключила внимание на младшего сына, Сашу, поскольку контент с маленькими детьми пользуется большим спросом.
Отец выступил против такой эксплуатации, заявив, что сыновьям не нравятся постоянные съемки. В результате при разводе суд встал на его сторону и постановил, что оба ребенка должны жить с ним.
Не согласившись с решением суда, Софья, как утверждает ее бывший муж, забрала младшего сына и улетела с ним в Таиланд для продолжения съемок.