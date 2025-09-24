Россиянка украла своего сына-блогера и выехала из страны ради заработка

Отец выступил против такой эксплуатации, заявив, что сыновьям не нравятся постоянные съемки. В результате при разводе суд встал на его сторону и постановил, что оба ребенка должны жить с ним.

Не согласившись с решением суда, Софья, как утверждает ее бывший муж, забрала младшего сына и улетела с ним в Таиланд для продолжения съемок.