В Госдуме заявили, что ВСУ провоцируют Россию на ответ

Удар ВСУ по центру Новороссийска является провокацией, цель которой — вызвать ответную реакцию со стороны России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«ВСУ наносят удары по гражданским объектам, совершенно не разбираясь. Это абсолютно не точечные удары и не по военным объектам, а чисто по гражданским», — отметил парламентарий.

Чепа также обратил внимание на отсутствие реакции международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре России. При этом он отметил, что ответные действия России вызовут активное обсуждение и осуждение на Западе.

Ранее стало известно о налете ВСУ на Новороссийск. Город подвергся ударам с воздуха и моря. Украинские атаки привели к жертвам среди мирного населения, также сообщалось о повреждении инфраструктуры.