В Госдуме заявили, что ВСУ провоцируют Россию на ответ

«ВСУ наносят удары по гражданским объектам, совершенно не разбираясь. Это абсолютно не точечные удары и не по военным объектам, а чисто по гражданским», — отметил парламентарий.
Чепа также обратил внимание на отсутствие реакции международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре России. При этом он отметил, что ответные действия России вызовут активное обсуждение и осуждение на Западе.
Ранее стало известно о налете ВСУ на Новороссийск. Город подвергся ударам с воздуха и моря. Украинские атаки привели к жертвам среди мирного населения, также сообщалось о повреждении инфраструктуры.