Перизат Кайрат оставили приговор без изменений

Судьи Нурлан Баяхметов, Жарас Арыстанбеков и Гульнара Даулешова, проанализировав все доводы, не нашли причин для отмены решения суда первой инстанции.
Постановлением апелляционной инстанции от 24 сентября 2025 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.
Так, по их решению, вина осужденных подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, результатами судебно-экономических экспертиз, результатами выемки в ходе обыска и иными материалами уголовного дела.
Постановление суда вступает в силу с момента его оглашения.
Таким образом, Перизат Кайрат проведет в учреждении средней безопасности 10 лет. Ее мать Гайни Алашбаева пробудет в заключении 7 лет.
Напомним, адвокат защиты заявил, что дело Перизат Кайрат подлежит рассмотрению в гражданском суде. Он также сказал, что украшения и вещи не проверили на оригинальность. Однако потерпевший Олжас Садыков заявил, что своими глазами видел, как осужденная покупала туфли Jimmy Choo.
Юрист отметил, что осужденные могли бы доказать свою невиновность, если бы действительно имели весомые доказательства.