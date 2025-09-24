Перизат Кайрат оставили приговор без изменений

Напомним, адвокат защиты заявил, что дело Перизат Кайрат подлежит рассмотрению в гражданском суде. Он также сказал, что украшения и вещи не проверили на оригинальность. Однако потерпевший Олжас Садыков заявил, что своими глазами видел, как осужденная покупала туфли Jimmy Choo.