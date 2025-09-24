ФСБ вскрыла коррупционную схему в нижегородском управлении МЧС

Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. По данным следствия, руководитель одного из отделов МЧС в Дзержинске получил от начальника второго пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за перенос сроков исполнения предписания о выявленных нарушениях в сфере пожарной безопасности в интересах частной компании. Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Фигуранты помещены под стражу. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов их противоправной деятельности.