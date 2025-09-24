Два девятилетних школьника устроили погром на кладбище под Гродно

Милиция установила злоумышленников, которые устроили погром на кладбище в Гродно. Ими оказались младшеклассники. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Хулиганский инцидент был совершен на кладбище в деревне Русота под Гродно. Священнослужитель обнаружил, что кто-то разрушил кладбищенский железобетонный забор, и заявил об этом в милицию.
Милиция быстро установила, что погром на кладбище устроили два девятилетних друга. Мальчики приехали на кладбище на самокатах из спального района Гродно и ногами повредили бетонные секции. Всего оказались повреждены 24 элемента ограждения. Ущерб составил 2400 белорусских рублей.
Уголовное дело в отношении малолетних хулиганов не возбудили, так как они еще не достигли возраста наступления уголовной ответственности. Их родители возместят причиненный ущерб.
В милиции обратили внимание, что оба школьника — из благополучных семей, имеют положительные характеристики и раньше в поле зрения милиции не попадали.
— Несовершеннолетние сказали, что своими действиями они хотели показать силу друг другу, — прокомментировал замначальника Гродненского РОВД Юрий Скок.
Родителям посоветовали найти варианты, чтобы дети энергию и свободное время направляли в безопасное русло.