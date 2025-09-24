«Любовный роман закончился угрозой убийством»: двое коллег устроили конфликт из-за одной возлюбленной

В Саратове 32-летнему пекарю угрожал убийством ревнивый коллега. Как сообщает Саратов24 со ссылкой на региональное МВД, мужчина пришел на работу в пекарню, как вдруг к нему подошел сотрудник с ножом в руках. Между коллегами развязался конфликт.
— 18-летний парень оказался не только приятелем потерпевшего, но и бывшим молодым человеком его новой знакомой. Из ревности он решил разобраться «по-мужски» с соперником, — уточнили в пресс-службе полиции.
По этому факту завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Задержанному может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что у нетрезвого водителя из Усть-Кута конфисковали «Мерседес Бенц».