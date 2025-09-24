«Любовный роман закончился угрозой убийством»: двое коллег устроили конфликт из-за одной возлюбленной

В Саратове 32-летнему пекарю угрожал убийством ревнивый коллега. Как сообщает Саратов24 со ссылкой на региональное МВД, мужчина пришел на работу в пекарню, как вдруг к нему подошел сотрудник с ножом в руках. Между коллегами развязался конфликт.