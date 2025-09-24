В Башкирии внедрили кешбэк за питание в школьных буфетах

В Башкирии с текущего учебного года заработала система возврата части средств, потраченных на питание детей в школах. О новой мере поддержки семей сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.
Он пояснил, что власти изучили опыт других регионов и внедрили наиболее удачное решение. Пилотный проект сначала запустят в уфимских школах.
Принцип работы системы аналогичен банковскому кешбэку. Родителям нужно зарегистрироваться на платформе Proviant-Pay, добавить карту учащегося и привязать к ней свой расчетный счет. В личном кабинете можно установить дневные, недельные или месячные лимиты расходов. Когда ребенок оплачивает питание через программу «Ешь. Учись. Расти», на карту начисляется до 1% от суммы покупки. Накопленные средства возвращаются родителям раз в месяц.
Назаров подчеркнул, что система совместима с местной картой «Алга», что делает ее особенно удобной. Всего в регионе действует около 40 видов поддержки семей с детьми, на которые в 2025 году выделено 57 миллиардов рублей.
Параллельно в Башкирии продолжается обновление оборудования в школьных столовых. Так, в прошлом году отремонтировали 120 пищеблоков.
