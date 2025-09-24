В Башкирии внедрили кешбэк за питание в школьных буфетах

Принцип работы системы аналогичен банковскому кешбэку. Родителям нужно зарегистрироваться на платформе Proviant-Pay, добавить карту учащегося и привязать к ней свой расчетный счет. В личном кабинете можно установить дневные, недельные или месячные лимиты расходов. Когда ребенок оплачивает питание через программу «Ешь. Учись. Расти», на карту начисляется до 1% от суммы покупки. Накопленные средства возвращаются родителям раз в месяц.