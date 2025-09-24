Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанина будут судить за махинации с землей на 57 млн рублей

Мужчина по поддельным документам оформил четыре муниципальных участка в Белогорском и Симферопольском районах.

Источник: Аргументы и факты

Крымчанина будут судить за махинации с землей на 57 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд. По данным ведомства, крымчанин с 2018 по 2019 годы осуществил перерегистрацию четырех муниципальных земельных участков. По поддельным документам к нему перешло право собственности на землю в Симферопольском и Белогорском районе. Так же установлено, что при этом мужчина действовал не один: уголовное дело заведено и на подельников.

На данный момент представители органов местного самоуправления в судебном порядке требуют вернуть участки из незаконного владения.

Ранее мы писали, что в Севастополе заочно осудили двух мужчин за продажу чужой земли. Установлено, что местный житель в период с октября 2014 года по май 2015 года по поддельным документам реализовал два земельных участка на ул. Гумилева. Продажа была совершена по сфальсифицированным доверенностям от имени мнимого собственника.