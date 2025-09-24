Крымчанина будут судить за махинации с землей на 57 млн рублей

Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд. По данным ведомства, крымчанин с 2018 по 2019 годы осуществил перерегистрацию четырех муниципальных земельных участков. По поддельным документам к нему перешло право собственности на землю в Симферопольском и Белогорском районе. Так же установлено, что при этом мужчина действовал не один: уголовное дело заведено и на подельников.