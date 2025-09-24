Крымчанина будут судить за махинации с землей на 57 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд. По данным ведомства, крымчанин с 2018 по 2019 годы осуществил перерегистрацию четырех муниципальных земельных участков. По поддельным документам к нему перешло право собственности на землю в Симферопольском и Белогорском районе. Так же установлено, что при этом мужчина действовал не один: уголовное дело заведено и на подельников.
На данный момент представители органов местного самоуправления в судебном порядке требуют вернуть участки из незаконного владения.
Ранее мы писали, что в Севастополе заочно осудили двух мужчин за продажу чужой земли. Установлено, что местный житель в период с октября 2014 года по май 2015 года по поддельным документам реализовал два земельных участка на ул. Гумилева. Продажа была совершена по сфальсифицированным доверенностям от имени мнимого собственника.