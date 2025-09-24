Пропалестинские активисты заявили об атаке БПЛА на гуманитарные суда

По информации активистов, ночью над их кораблями на низкой высоте пролетели пятнадцать БПЛА, на десять судов были сброшены неопознанные объекты. О пострадавших не сообщалось, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.
Также представитель флотилии сообщил о помехах в радиоэфире, которые нарушали связь между судами. Он уточнил, что на рабочих частотах судовой коммуникации звучали композиции шведской группы ABBA.
Со стороны береговой охраны Греции не поступало информации о получении сигналов бедствия. Представители израильских властей воздержались от комментариев заявлений активистов.
В июне активисты уже пытались организовать доставку гуманитарных грузов в сектор Газа, но израильские власти заблокировали эту инициативу. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая возглавляла гуманитарную миссию, была задержана и депортирована из страны.