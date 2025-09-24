Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропалестинские активисты заявили об атаке БПЛА на гуманитарные суда

Участники гуманитарной миссии в сектор Газа сообщили, что их суда атаковали дроны недалеко от берегов Греции. Об этом пишет в среду The Jerusalem Post.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По информации активистов, ночью над их кораблями на низкой высоте пролетели пятнадцать БПЛА, на десять судов были сброшены неопознанные объекты. О пострадавших не сообщалось, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Также представитель флотилии сообщил о помехах в радиоэфире, которые нарушали связь между судами. Он уточнил, что на рабочих частотах судовой коммуникации звучали композиции шведской группы ABBA.

Со стороны береговой охраны Греции не поступало информации о получении сигналов бедствия. Представители израильских властей воздержались от комментариев заявлений активистов.

В июне активисты уже пытались организовать доставку гуманитарных грузов в сектор Газа, но израильские власти заблокировали эту инициативу. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая возглавляла гуманитарную миссию, была задержана и депортирована из страны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше