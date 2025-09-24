Ричмонд
Пассажиров поезда Петербург — Адлер эвакуировали из-за сообщения о минировании

После тревожного сигнала вагоны начали проверять правоохранители.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиров поезда Петербург — Адлер эвакуировали. Поводом для этого стал сигнал о заложенном взрывном устройстве. После этого людей вывели на улицу на станции Горячий Ключ. Об этом сообщил 78.ru.

— В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют составы, — добавил телеканал.

На опубликованных журналистами кадрах видно, что на место приехали как минимум сотрудники полиции и МЧС России. Информация о случившемся выясняется.

К слову, за сегодня это не единственные железнодорожные новости. Так, утром на Финляндском направлении случилась задержка нескольких электричек. Они прибывали в пункт назначения с опозданием до 30 минут. В пресс-службе Октябрьской железной дороги произошедшее объяснили техническими неполадками. На это обратили внимание сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры, начав проверку.