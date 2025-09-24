В Башкирии разыскивают мужчину, увезшего свою маленькую дочь

Служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск жителя республики Александра Б. и его малолетнюю дочь, 2019 года рождения. Как сообщается в официальных аккаунтах ведомства, розыскные мероприятия связаны с неисполнением решения суда, определяющего порядок общения с ребенком.
В отношении мужчины уже действует ограничение на выезд за пределы России. По оперативной информации, ребенок, вероятно, находится вместе с отцом на территории Астраханской области.
Судебные приставы обращаются ко всем гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить эти сведения по телефонам дежурной части УФССП по Республике Башкортостан: 8 (347) 273−56−40 или 8 (919) 159−53−33.
