В Севастополе осудят частного мастера из-за смерти клиентки, сообщает пресс-служба следкома Крыма и Севастополя.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, завершено.
Как установило следствие, в 2023 году жительница села Флотское обратилась к частному мастеру для установки газового котла в своем доме на ул. Пролетная. Несмотря на отсутствие официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, мужчина занимался коммерческой деятельностью по монтажу отопительных систем.
За денежное вознаграждение он установил газовый котел с нарушениями: работы были выполнены в помещении без вентиляции, а первичный запуск оборудования проведен незаконно. В результате возникло негерметичное соединение внутренних систем котла, что привело к утечке и скоплению газа в жилом доме.
Так, 10 декабря 2023 года в доме произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого супруги, проживающие там, получили серьезные ожоги. Спустя неделю женщина скончалась в больнице от полученных травм.
Следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении фигуранта. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.