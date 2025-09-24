В Севастополе осудят частного мастера из-за смерти клиентки

За денежное вознаграждение он установил газовый котел с нарушениями: работы были выполнены в помещении без вентиляции, а первичный запуск оборудования проведен незаконно. В результате возникло негерметичное соединение внутренних систем котла, что привело к утечке и скоплению газа в жилом доме.