Укравшие 15 миллионов рублей через детские игры мошенники задержаны в Петербурге

«Аферисты размещали в чатах онлайн-платформы объявления о продаже игровой валюты. Войдя в доверие к несовершеннолетним, они предлагали продолжить общение в одном из мессенджеров. Затем путем психологического давления убеждали их для покупки воспользоваться платежными счетами родителей или близких родственников», — говорится в сообщении.
Ключевым элементом мошеннической схемы была установка на устройства жертв «специального программного обеспечения», которое на деле являлось вредоносным. Этот софт предоставлял злоумышленникам полный удаленный доступ к мобильным банковским приложениям, что позволяло им беспрепятственно переводить и обналичивать деньги.
По предварительным данным, общий ущерб от действий преступной группы составил не менее 15 миллионов рублей. Похищенные средства по указанию зарубежных кураторов передавались третьим лицам для легализации, уточняет издание «Мойка78».