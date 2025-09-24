Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Укравшие 15 миллионов рублей через детские игры мошенники задержаны в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября, ФедералПресс. Правоохранители в Северной столице задержали мошенников, обманувших детей в онлайн-играх. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале уточнила, что сумма ущерба превысила 15 миллионов.

«Аферисты размещали в чатах онлайн-платформы объявления о продаже игровой валюты. Войдя в доверие к несовершеннолетним, они предлагали продолжить общение в одном из мессенджеров. Затем путем психологического давления убеждали их для покупки воспользоваться платежными счетами родителей или близких родственников», — говорится в сообщении.

Ключевым элементом мошеннической схемы была установка на устройства жертв «специального программного обеспечения», которое на деле являлось вредоносным. Этот софт предоставлял злоумышленникам полный удаленный доступ к мобильным банковским приложениям, что позволяло им беспрепятственно переводить и обналичивать деньги.

По предварительным данным, общий ущерб от действий преступной группы составил не менее 15 миллионов рублей. Похищенные средства по указанию зарубежных кураторов передавались третьим лицам для легализации, уточняет издание «Мойка78».

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше