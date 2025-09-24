Укравшие 15 миллионов рублей через детские игры мошенники задержаны в Петербурге

«Аферисты размещали в чатах онлайн-платформы объявления о продаже игровой валюты. Войдя в доверие к несовершеннолетним, они предлагали продолжить общение в одном из мессенджеров. Затем путем психологического давления убеждали их для покупки воспользоваться платежными счетами родителей или близких родственников», — говорится в сообщении.