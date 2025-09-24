В США три человека тяжело ранены при стрельбе у здания иммиграционной службы

В среду утром у здания Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Далласе, штат Техас, произошла стрельба, в результате которой три человека получили тяжелые ранения. Как сообщает телеканал CBS Texas со ссылкой на официальных лиц Министерства внутренней безопасности, нападавший застрелился.
Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс в интервью на CNN отметил, что личности пострадавших пока устанавливаются, и ими могут быть как сотрудники иммиграционной службы, так и гражданские посетители или задержанные.
Местный телеканал WFAA информировал, что изначально полиция рассматривала версию о снайпере, который мог вести огонь с крыши соседних зданий, что потребовало усиленных мер безопасности. Из-за напряженной обстановки медики не сразу смогли подъехать к месту, поэтому тяжелораненых пришлось везти в больницу на полицейских автомобилях.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм осудила насилие в отношении сотрудников иммиграционной службы, выразила соболезнования жертвам инцидента и призвала положить конец подобным атакам.
Произошедшее стало уже вторым нападением на объект иммиграционной службы в Техасе в 2025 году. Ранее, на День независимости, вооруженные люди атаковали центр Prairieland Detention в Альварадо, ранив полицейского.