Открытое горение ликвидировали на складе в Шахтах

На складе в Шахтах ликвидировали открытое горение на 800 кв. метрах.

Источник: Комсомольская правда

На складе в Шахтах остановили распространение огня, а потом ликвидировали открытое горение. На данный момент ведется проливка территории. Об этом 24 сентября информируют в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар разгорелся на территории складского помещения в переулке Якутском. Вызов в экстренную службу поступил в 15:23. Локализовали пламя в 16:24, в 16:53 потушили открытое горение. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли. Огонь прошел 800 кв. метров.

На месте работают 57 человек, используется 19 единиц техники.

