В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок

В Нижнем Новгороде пациент психиатрической больницы напал на двух санитарок.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Две санитарки клинической психиатрической больницы № 1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента, сообщает региональная трудовая инспекция.

«Утром 24 сентября при сопровождении больного из процедурного кабинета в палату он неожиданно напал на сопровождающих санитарок и нанес удары в область головы. Для оказания помощи пострадавших доставили в другое медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники инспекции труда Нижегородской области выясняют подробности происшедшего и ожидают медицинские заключения о степени тяжести полученных санитарками травм.