В Приднестровье арестована банда милиционеров: Они приезжали на вызовы к умершим одиноким старикам и грабили их квартиры — уносили деньги и ценности

Сотрудники уголовного розыска УВД г. Тирасполь задержали четверых милиционеров, которые подозреваются в совершении ряда имущественных преступлений, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Правоохранители установили: трое сотрудников дежурной части и участковый инспектор тираспольского УВД, пользуясь служебным положением, совершали кражи в жилищах граждан. Задержали их за совершение краж у одиноких пожилых людей, которые умерли.
Приезжая на сообщение о смерти одинокого человека, они похищали из квартиры деньги, ценности, ювелирные изделия. Таким образом они обокрали порядка десяти квартир.
Задержанные находились в оперативной разработке. Благодаря слаженным действиям сотрудников криминальной милиции все причастные к противозаконной деятельности были изобличены и задержаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства и детали совершённых преступлений. Все фигуранты арестованы. Им грозят реальные сроки лишения свободы.
