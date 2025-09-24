Ричмонд
В Уфе исчез семилетний мальчик

В Уфе начались поиски семилетнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал семилетний Тимур Хазиев. О его исчезновении сообщили волонтеры в социальных сетях.

По их информации, мальчик ушел из дома сегодня, 24 сентября, но так и не вернулся. Обеспокоенные родители, которые сначала пытались найти ребенка сами, написали заявление в полицию и попросили помощи неравнодушных горожан. Сейчас для поисков Тимура организован штаб и выезд.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: синий спортивный костюм, красные кроссовки, черная бейсболка.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.

