Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Сибири» в серии буллитов в гостевом матче

В заключительной трети матча «Сибирь» забила две быстрые шайбы на 42-й и 45-й минутах, сравняв счет. Запрос тренеров уфимцев на помеху вратарю при втором голе не был удовлетворен. Гости снова хорошо отыграли в меньшинстве, но ближе к концу периода потеряли двух игроков: Глеб Кузьмин после жесткого столкновения с бортом и Денис Ян с травмой руки покинули лед. В овертайме у «Салавата Юлаева» был момент для победы, но шайба попала в штангу, и в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сибири».