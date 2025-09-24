Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Сибири» в серии буллитов в гостевом матче

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде проиграл новосибирской «Сибири» в серии послематчевых бросков со счетом 2:3.
Уфимцы начали игру в меньшинстве из-за удаления, но уверенно отыграли эту двухминутку. В середине первого периода, после еще одного удаления, но уже при равных составах, Максим Кузнецов точным броском со средней дистанции вывел гостей вперед на 14-й минуте.
Во втором периоде инициатива перешла к «Салавату Юлаеву». После удаления у «Сибири» опасный момент создал Данил Алалыкин, а затем Егор Сучков и Джек Родуолд выбежали вдвоем на одного, но не реализовали момент. Однако перед самым перерывом Родуолд все же удвоил преимущество, замкнув передачу Сучкова из-за ворот.
В заключительной трети матча «Сибирь» забила две быстрые шайбы на 42-й и 45-й минутах, сравняв счет. Запрос тренеров уфимцев на помеху вратарю при втором голе не был удовлетворен. Гости снова хорошо отыграли в меньшинстве, но ближе к концу периода потеряли двух игроков: Глеб Кузьмин после жесткого столкновения с бортом и Денис Ян с травмой руки покинули лед. В овертайме у «Салавата Юлаева» был момент для победы, но шайба попала в штангу, и в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сибири».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.