Семилетний уфимец, ушедший из дома, найден живым

Поиски пропавшего в Уфе мальчика завершились успешно.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сегодня, 24 сентября, был объявлен поиск семилетнего Тимура Х., который ушел из дома и не вернулся. Информацию о его исчезновении распространили волонтеры в социальных сетях.

Родители мальчика сначала пытались найти сына самостоятельно, но затем обратились в полицию с заявлением и попросили помощи у горожан. Для организации поисков был создан оперативный штаб, а волонтеры выехали на место.

Спустя тридцать минут после публикации информации о пропаже ребенка стало известно, что Тимур найден живым. Сейчас он находится с родителями в отделении полиции.

