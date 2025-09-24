Появились фото с последствиями украинской атаки на Новороссийск

6фотографий
На кадрах видно, что в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получили несколько жилых зданий — в окнах выбиты стекла.
Загорелись несколько автомобилей, некоторые из них выгорели дотла.
В городе действовал режим опасности атаки БПЛА, а также безэкипажных катеров (БЭК) противника.
Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше