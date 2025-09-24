Ричмонд
Появились фото с последствиями украинской атаки на Новороссийск

Оперштаб Краснодарского края опубликовал фото с последствиями украинской атаки на Новороссийск. Кадры есть в Telegram-канале оперштаба.

6фотографий

На кадрах видно, что в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получили несколько жилых зданий — в окнах выбиты стекла.

Загорелись несколько автомобилей, некоторые из них выгорели дотла.

В городе действовал режим опасности атаки БПЛА, а также безэкипажных катеров (БЭК) противника.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

