Бенефициара «Облкоммунэнерго» Боброва отправили под стражу

Адвокат Боброва просил суд отпустить обвиняемого под залог в 44 млн рублей. Также он сообщил, что суд запретил Боброву выезжать за пределы РФ и наложил арест на денежные счета обвиняемого. Как сообщил в свою очередь следователь в ходе заседания суда, Боброву вменяют хищение, совершенное группой лиц, на сумму 508 млн рублей. «На данный момент могу сказать, что Бобров, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору осуществлял действия, которые были определены его ролью в группе, направленные на хищение денежных средств субсидии в 508 млн рублей», — отметил следователь.