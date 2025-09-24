Ричмонд
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 11 человек

Число пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины на Новороссийск увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава муниципального образования города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадали 11 человек (двое — в тяжелом состоянии, четверо — средняя тяжесть и пять — легкой степени тяжести)», — рассказал глава города.

Кравченко добавил, что восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, еще трое от госпитализации отказались. Несовершеннолетних среди пострадавших нет, подчеркнул глава города.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта.

В результате ударов два человека получили несовместимые с жизнью травмы, число пострадавших уточняется до сих пор. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

