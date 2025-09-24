Два человека пострадали при атаке ВСУ на Туапсе

Днем 24 сентября глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил об обнаружении в Черном море безэкипажных катеров, он призвал жителей и туристов покинуть прибрежную зону. Позже Бойко рассказал о сохранении угрозы атаки беспилотников и снова призвал людей уйти из прибрежной части города, а также с Центральной площади Туапсе.