Два человека пострадали при атаке ВСУ на Туапсе

В Туапсе в результате украинской атаки пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении. Повреждений городской инфраструктуры нет, уточнили в оперштабе.
Днем 24 сентября глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил об обнаружении в Черном море безэкипажных катеров, он призвал жителей и туристов покинуть прибрежную зону. Позже Бойко рассказал о сохранении угрозы атаки беспилотников и снова призвал людей уйти из прибрежной части города, а также с Центральной площади Туапсе.
Атаке дронов 24 сентября также подвергся Новороссийск, удар пришелся на гостиницу и несколько жилых домов, по последним данным, двое человек погибли и 11 пострадали.
В Сочи на фоне угрозы атаки дронов прозвучали сирены и началась эвакуация с пляжей. Городской аэропорт временно приостанавливал работу.
Читайте РБК в Telegram.