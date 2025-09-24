Ричмонд
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Туапсе

В Туапсе в результате украинской атаки пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

В Туапсе в результате украинской атаки пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении. Повреждений городской инфраструктуры нет, уточнили в оперштабе.

Днем 24 сентября глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил об обнаружении в Черном море безэкипажных катеров, он призвал жителей и туристов покинуть прибрежную зону. Позже Бойко рассказал о сохранении угрозы атаки беспилотников и снова призвал людей уйти из прибрежной части города, а также с Центральной площади Туапсе.

Атаке дронов 24 сентября также подвергся Новороссийск, удар пришелся на гостиницу и несколько жилых домов, по последним данным, двое человек погибли и 11 пострадали.

В Сочи на фоне угрозы атаки дронов прозвучали сирены и началась эвакуация с пляжей. Городской аэропорт временно приостанавливал работу.

