В Дуванском районе Башкирии построят круглогодичный глэмпинг-парк

Радий Хабиров выделил землю под новый туристический проект «Янбай».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии планируется создание круглогодичного глэмпинг-парка «Янбай». Соответствующее распоряжение о выделении земельного участка подписал Глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, территория в урочище Янбай будет передана в аренду компании «Янбай» без проведения торгов. Этот инвестиционный проект получил статус приоритетного и будет реализовываться при поддержке региональных властей.

Глэмпинг-парк разместится примерно в 4,5 км к юго-западу от деревни Матавла. Под организацию рекреационной зоны выделено 28,9 тыс. квадратных метров земли.

Министерству земельных и имущественных отношений поручено подготовить и заключить соответствующий договор аренды с инвестором.

