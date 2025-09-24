В Дуванском районе Башкирии построят круглогодичный глэмпинг-парк

В Башкирии планируется создание круглогодичного глэмпинг-парка «Янбай». Соответствующее распоряжение о выделении земельного участка подписал Глава республики Радий Хабиров.
Согласно документу, территория в урочище Янбай будет передана в аренду компании «Янбай» без проведения торгов. Этот инвестиционный проект получил статус приоритетного и будет реализовываться при поддержке региональных властей.
Глэмпинг-парк разместится примерно в 4,5 км к юго-западу от деревни Матавла. Под организацию рекреационной зоны выделено 28,9 тыс. квадратных метров земли.
Министерству земельных и имущественных отношений поручено подготовить и заключить соответствующий договор аренды с инвестором.
