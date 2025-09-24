Водитель пытался уйти от погони ГАИ на скорости 190 км/ч и опрокинулся в Минске

ГАИ показала преследование водителя, который разогнался до 190 километров в час на МКАД и попал в жесткое ДТП в Минском районе. Подробности сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Погоня ГАИ состоялась 22 сентября. Примерно в 04.20 утра на одиннадцатом километре магистрали М-6 направлением «Минск — Гродно» на въезде в столицу по требованию не остановился водитель легковой «Мазды» без номеров. Началось преследование.
Во время погони на МКАД скорость скрывающегося авто достигала более 190 километров в час. Потом водитель попытался затеряться и свернул в сторону авторынка «Малиновка». В какой-то момент заехал в тупик, но не остановился, протаранил забор и продолжил движение по рынку, где, протаранив еще одно ограждение, вылетел в овраг.
Авто оказалось на крыше, а водитель сбежал, бросив машину на месте ДТП. Когда машину достали из оврага, судмедэксперты смогли обнаружить биологические образцы водителя. Вскоре личность нарушителя установили и задержали, когда он в маршрутке ехал домой.
— Задержанный 26-летний водитель неоднократно был судим за управление транспортом без права управления, а также в состоянии опьянения, — прокомментировали в УГАИ.
Проводится проверка. Водитель доставлен в ИВС, а разбитую легковушку поместили на штрафстоянку.
Также могилевчанин получил штраф 13 тысяч рублей за курение в неположенном месте.
Также два девятилетних школьника устроили погром на кладбище под Гродно.
Тем временем Мингорисполком сказал о новом мошенничестве под видом службы 115.бел.