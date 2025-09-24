Водитель пытался уйти от погони ГАИ на скорости 190 км/ч и опрокинулся в Минске

Во время погони на МКАД скорость скрывающегося авто достигала более 190 километров в час. Потом водитель попытался затеряться и свернул в сторону авторынка «Малиновка». В какой-то момент заехал в тупик, но не остановился, протаранил забор и продолжил движение по рынку, где, протаранив еще одно ограждение, вылетел в овраг.