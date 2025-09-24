В Ростовской области инспектора МРЭО заподозрили в коррупционной схеме

— По предварительным данным, противоправные действия совершались с апреля по сентябрь 2025 года. Предполагается, что инспектор получал деньги за внеочередное проведение регистрационных процедур. Это позволяло клиентам избежать очередей и ускорить оформление документов, — сообщили в донском главке.