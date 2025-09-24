В Ростовской области инспектора МРЭО заподозрили в коррупционной схеме

В Ростовской области представителя Госавтониспекции отстранили от работы по подозрению во взяточничестве. Как сообщают в Главном управлении МВД по донскому региону, речь идет об инспекторе отделения № 1 МРЭО ГАИ.
— По предварительным данным, противоправные действия совершались с апреля по сентябрь 2025 года. Предполагается, что инспектор получал деньги за внеочередное проведение регистрационных процедур. Это позволяло клиентам избежать очередей и ускорить оформление документов, — сообщили в донском главке.
Известно, что приказом от 19 сентября 2025 года сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей.
— По факту случившегося принято законное решение. При подтверждении вины бывший инспектор понесет наказание в установленном законом порядке. Расследование продолжается, — добавили в полиции.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
В Ростове-на-Дону сотрудник Госавтоинспекции и его двое сообщников попали под следствие.