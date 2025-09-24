В Нижнем Новгороде пострадали санитарки психбольницы из-за буйного пациента

В Нижнем Новгороде пострадали санитарки клинической психиатрической больницы № 1 из-за буйного пациента, сообщает трудовая инспекция региона.
Инцидент произошел утром 24 сентября. Санитарки сопровождали пациента из процедурного кабинета в палату. Неожиданно он напал на сотрудниц больницы и нанес им удары в область головы. Пострадавших доставили в другое медучреждение для оказания помощи.
«Выясняем все подробности произошедшего несчастного случая. Ожидаем медицинские заключения о степени тяжести», — сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал на водителя и фельдшера скорой помощи, а также охранника больницы. Следователи возбудили уголовное дело.