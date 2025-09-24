Ричмонд
В почтовом отделении Санкт-Петербурга взорвалась посылка

По информации ГУ МЧС, в посылке произошел хлопок, причина которого уточняется.

Источник: Аргументы и факты

В Невском районе Санкт-Петербурга в отделении почты произошел взрыв посылки, сообщили в городском управлении МЧС РФ.

Как уточняется, инцидент произошел в 18:45 мск в отделении на проспекте Обуховской Обороны, 243 литера А.

По информации ГУ МЧС, в посылке произошел хлопок, причина которого уточняется.

Эвакуировано десять человек — сотрудники почты успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Подмосковье два человека пострадали при взрыве самодельной петарды.