В почтовом отделении Санкт-Петербурга взорвалась посылка

В Невском районе Санкт-Петербурга в отделении почты произошел взрыв посылки, сообщили в городском управлении МЧС РФ.
Как уточняется, инцидент произошел в 18:45 мск в отделении на проспекте Обуховской Обороны, 243 литера А.
По информации ГУ МЧС, в посылке произошел хлопок, причина которого уточняется.
Эвакуировано десять человек — сотрудники почты успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Разрушений и пострадавших нет.
Ранее в Подмосковье два человека пострадали при взрыве самодельной петарды.