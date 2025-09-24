Радий Хабиров возглавил республиканскую призывную комиссию в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым утвердил составы призывных комиссий на территории республики. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, действует с 22 сентября.
Согласно указу, сформированы основной и резервный составы республиканской призывной комиссии. Основной состав возглавил лично Радий Хабиров. В комиссию также вошли военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич, руководители министерств здравоохранения, просвещения, а также ведомства, отвечающего за социальную политику. В состав включены и врачи узких специальностей — неврологи, офтальмологи и терапевты.
Руководство резервным составом комиссии поручено вице-премьеру правительства региона Иреку Сагитову. В него вошли заместители министров и другие медицинские специалисты.
Указом также утверждены составы призывных комиссий во всех городах и районах Башкирии и определен перечень медучреждений, где призывники будут проходить медицинское освидетельствование.
