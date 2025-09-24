В здании почты в Петербурге взорвалась посылка

«В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуированы 10 человек (сотрудники почты, вышли до прибытия). Пострадавших и повреждений конструкций нет», — говорится в сообщении.
По данным «Фонтанки», в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны находятся силовики. Кроме этого, у здания, по словам очевидцев, стоят скорая, полицейская и пожарная машины.
Телеканал 78.ru пишет, что на почту пришел мужчина с пятью посылками, которые он отправил на разные адреса в Татарстане. Коробки были тяжелые и, предположительно, с металлическим содержимым, отмечает канал. Предварительно, в одной из них оказалось самодельное взрывное устройство, масштаб разрушений не известен.
По информации телеграм-канала «112», посылки мужчина отправил на свое же имя, одна из них взорвалась. На место происшествия прибыли саперы.
В декабре 2024 года в Петербурге, а также Москве и других регионах России произошли массовые случаи поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. В период с 18 по 26 декабря того года было зафиксировано 55 таких случаев. Участниками преступлений становились преимущественно пожилые люди.
Так, 21 декабря в Санкт-Петербурге пенсионерка по указанию неизвестных злоумышленников установила самодельное взрывное устройство в помещении с банкоматами отделения Сбербанка. На видео с камер видно, как она зажигает спичку и поджигает аппарат.
На следующий день петербургская полиция задержала еще одного пенсионера, подозреваемого в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе. 21 декабря поступили сообщения о поджоге банкоматов на Тверской улице и проспекте Ленина, а также о попытке поджога на улице Тазаева.
Позднее, 25 декабря, в городе неизвестный бросил «коктейль Молотова» в витрину отделения почты в Невском районе.