В декабре 2024 года в Петербурге, а также Москве и других регионах России произошли массовые случаи поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. В период с 18 по 26 декабря того года было зафиксировано 55 таких случаев. Участниками преступлений становились преимущественно пожилые люди.