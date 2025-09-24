На Кубани пятые сутки ищут тело убитой отцом трехлетней девочки с ДЦП

В Краснодарском крае пятые сутки ищут тело трехлетней девочки с ДЦП, убитой отцом. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
Поиски ведутся на реке Кубань. Водолазы обследуют дно, добровольцы проверяют берега. Течение и сложное русло затрудняют поиски.
Сама трагедия произошла 19 сентября. По версии правоохранителей, мужчина увез дочь под предлогом поездки к знахарке. Вместо этого он схватил камень и ударил ребенка, а тело бросил в реку.
Отец сначала сообщил о похищении ребенка и писал вместе с супругой заявление в полиции. Но стражи порядка быстро раскрыли обман, после чего мужчина признался в убийстве и объяснил мотив болезнью дочери.
По данным издания, девочка росла в благополучной семье с четырьмя детьми. А малышку якобы назвали в честь бабушки по отцу.
На данный момент мужчина находится в СИЗО. Если суд вынесет обвинительный приговор, ему му грозит до 20 лет лишения свободы. Тем временем поисковые работы продолжаются.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
«Бегали по крышам гаражей»: Под Ростовом мужчина открыл стрельбу по школьникам из пневматики и ранил одного в шею.