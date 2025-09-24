Профайлер Анищенко: Трамп довел Макрона до нервозности во Франции

Макрону тяжело дался саммит с Трампом.
Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал признаки нервозности и подавленности во время своего визита в Нью-Йорк после выступления в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. По его словам, необычное поведение французского лидера проявилось после того, как из-за перекрытия дорог по случаю визита президента США Дональда Трампа Макрону пришлось идти пешком к посольству Франции.
«При разговоре с полицейским [у Макрона] заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза — голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек», — заявил Илья Анищенко в беседе с aif.ru.
Анищенко также отметил, что обычно Эммануэль Макрон держится гораздо увереннее и ходит с расправленными плечами. По словам собеседника издания, во время вынужденной прогулки по Нью-Йорку президент Франции старался сдерживать эмоции, а также реагировал на внимание прохожих сдержанным оскалом, когда его фотографировали на улицах города.
После выступления в штаб-квартире ООН президент Франции столкнулся с перекрытием дорог в Нью-Йорке. Глава государства лично обратился к сотруднику полиции с просьбой разрешить ему проезд, однако его просьба осталась без удовлетворения. После неудачных попыток разрешить ситуацию на месте Макрон связался с президентом США Трампом и сообщил ему о произошедшем, однако и эта мера не принесла результата.
В итоге французский лидер был вынужден добираться до посольства Франции пешком. Ограничения движения были введены в связи с планируемым проездом кортежа самого Трампа.