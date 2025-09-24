Ричмонд
В результате атаки ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек. Об этом в среду, 24 сентября, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

— В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу № 1. Еще трое получили помощь амбулаторно, — говорится в ее Telegram-канале.

По словам Миньковой, в Туапсе двух человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Среди них один ребенок.

Изначально сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Новороссийск пострадали 11 человек. Примерно в 15:10 по Москве в Новороссийске в связи с атакой БПЛА ввели режим ЧС. Мэр напомнил горожанам о запрете снимать и выкладывать в социальные сети кадры отражения атаки, а также работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

