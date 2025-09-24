ВСУ атаковали Новороссийск, есть жертвы: главное об СВО 24 сентября

Украинские беспилотники атаковали центр города Новороссийск в Краснодарском крае в разгар рабочего дня. Двое человек погибли, еще шесть пострадали. На одной из крыш жилых многоэтажек начался пожар. Также была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, которые ранее вошли в акваторию Черного моря. В это же время на фронте СВО российские войска планомерно продвигаются на всех направлениях, минимизируя потери. Фиксируется продвижение в Купянске (Харьковская область) и Кировске (ДНР), где бойцы России уже проводят зачистку. Главное с фронта спецоперации — в материале URA.RU.