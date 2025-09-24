ВСУ атаковали Новороссийск, есть жертвы: главное об СВО 24 сентября

Российская армия зачищает Кировск в ДНР.
Украинские беспилотники атаковали центр города Новороссийск в Краснодарском крае в разгар рабочего дня. Двое человек погибли, еще шесть пострадали. На одной из крыш жилых многоэтажек начался пожар. Также была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, которые ранее вошли в акваторию Черного моря. В это же время на фронте СВО российские войска планомерно продвигаются на всех направлениях, минимизируя потери. Фиксируется продвижение в Купянске (Харьковская область) и Кировске (ДНР), где бойцы России уже проводят зачистку. Главное с фронта спецоперации — в материале URA.RU.
Режим ЧС из-за атаки дронов на Новороссийск.
Украина атаковала центральную часть города Новороссийск в разгар дня 24 сентября. Погибли двое человек, еще шестеро пострадали, среди них — один ребенок. Трое пострадавших получили травмы средней тяжести, состояние еще троих оценивается как тяжелое.
Были повреждены пять жилых многоэтажек и гостиница «Новороссийск». На крыше одного из зданий начался пожар. Кроме этого, повреждения получили 20 автомобилей — три из них полностью сгорели.
Получил повреждения офис компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Среди пострадавших есть сотрудники компании. Работники были эвакуированы, восстановление работы начнется после устранения последствий обстрела. «Все службы находятся в режиме функционирования “Чрезвычайная ситуация” и задействованы на месте», — заявил мэр города Андрей Кравченко.
Продвижение ВС РФ в Купянске.
ВС РФ овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Наступательные действия в районе Купянска ведут группировки войск «Запад», улучшая положение на купянском направлении, сообщали в Минобороны РФ.
При этом военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что российские войска продвинулись и закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска. Украинское командование направило в Купянск дополнительные силы, среди них — националистические формирования, выступающие в роли заградотрядов и осуществляющие маневры в попытках остановить наступление ВС РФ.
Ход освобождения Кировска.
ВС РФ использовали в Кировске элемент неожиданности
Подразделения группировки «Запад» на краснолиманском направлении в районе Кировска сумели воспользоваться фактором внезапности, быстро преодолели реку Жеребец и прорвались в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, в настоящее время российские войска проводят зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что Кировск окружен лесными массивами и возвышенностями, что создавало дополнительные трудности для наступающих российских подразделений.
Кроме того, по данным министерства, украинское командование перебросило в район города значительные силы — до трех бригад, что составило примерно 19 батальонов. Как отмечается в сообщении ведомства, украинские военные в Кировске применили свою стандартную тактику, превратив жилые здания и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения оборонительных боев.
Зеленский признал отсутствие ракет.
У Украины нет больших мощных ракет. Это признал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что вместо этого украинская армия делает ставку на дальнобойные беспилотников.
Заявление об обнищании Украины.
Украина столкнулась с полной нехваткой средств, и Европа не сможет самостоятельно обеспечить ее финансовое восстановление. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, дефицит бюджета в 2025 году составит 45 миллиардов долларов — почти четверть ВВП, — а обязательства Запада покрывают лишь 27,4 миллиарда.
Мы оказались в ситуации, когда нет денег… И у одной Европы нет денег, необходимых, чтобы вернуть нас к жизни«, — заявил чиновник изданию The Economist. Начало СВО “пробило брешь” в бюджете Украины, отметило издание, подчеркивая, что страна “живет за счет иностранной помощи”.
Российские войска уничтожили украинскую группировку у Клебан-Быка.
Основная часть заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища (ДНР) группировки ВСУ уничтожена, из примерно 800 военнослужащих осталось около 80. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, операция проводится силами «Южной» группировки войск, которые продолжают активные действия на данном участке фронта. Им противостояли формирования «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и «Лють», состоящие из идейных неонацистов.
ВСУ в Сумской области остались без еды.
Большинство подразделений ВСУ, находящихся в Сумской области, уже неделю испытывают трудности с продовольствием. «На сумском направлении в результате уничтожения продовольственных складов большинство подразделений ВСУ испытывает проблемы с едой», — сообщили представители российских силовых структур.
Зеленский доложил Трампу об успехах на фоне продвижения ВС РФ в Купянске.
Зеленский доложил Трампу о якобы успехах на фронте
Ситуация под Купянском якобы дает Киеву повод для хороших новостей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом встреча встреча проходила на фоне информации о том, что российские войска взяли под контроль около 65% зданий в Купянске. При этом ВСУ потеряли почти 2000 своих военных за последний месяц в попытках сохранить контроль над городом.
Белоусов заявил о роли дронов на СВО.
Роль беспилотных систем в зоне СВО за последние месяцы существенно возросла, и сейчас до 80% огневых задач выполняется с их помощью. Он подчеркнул, что сегодня успех военных действий часто определяется именно беспилотниками.
Песков заявил о продвижении российской армии.
Российские бойцы в зоне СВО продвигаются очень аккуратно, стараясь минимизировать потери. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что со стороны ВСУ потери огромные, а российские войска стремятся не подорвать наш наступательный потенциал.
Безэкипажные катера в Черном море.
В акватории Черного моря, вблизи Туапсинского округа Краснодарского края, были обнаружены безэкипажные катера. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Власти настоятельно порекомендовали жителям и гостям региона проявлять осторожность и временно воздержаться от пребывания в прибрежной полосе.
Аналогичные меры введены возле Геленджика: выход в море для всех плавательных средств временно запрещен. Власти Сочи приняли решение об эвакуации отдыхающих с городских пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об опасности атаки безэкипажных катеров сообщили и в федеральной территории «Сириус».
Украинское СМИ удалило статью против ВСУ.
Украинское СМИ удалило статью с критикой ВСУ
Издание «Украинская правда» удалило со своего сайта статью, в которой удар ВСУ дронами по школе и санаторно-курортному комплексу в поселке Форос назывался «сознательным преступлением украинского режима». Об этом сообщает ТАСС, ознакомившееся с материалом на сайте издания до его удаления.
Как отмечает агентство, в публикации авторства Яны Матвийчук, вышедшей днем 24 сентября, приводились официальные заявления Следкома РФ о трех погибших и 16 пострадавших в результате атаки беспилотников в Форосе. Также в статье были комментарии главы Республики Крым Сергея Аксенова, Минобороны РФ и министра здравоохранения Крыма Алексея Натарова. В публикации подчеркивалось, что повреждения получили исключительно объекты гражданской инфраструктуры.
По данным агентства, спустя три часа после размещения статья была удалена с сайта «Украинской правды» без объяснения причин. При этом в ночь на 24 сентября, согласно сообщениям Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар дронами с фугасными боезарядами по курортной зоне Крыма, где отсутствуют военные объекты. СК возбудил уголовное дело по факту теракта на гражданские объекты. Ущерб от атаки предварительно оценивается в 18,7 миллиона рублей.
Ранее власти Крыма сообщали, что из-за удара пострадали несколько объектов санаторно-курортной сферы и здание школы в Форосе, который находится у границы с Севастополем. В публикации «Украинской правды» также содержались подробности о расследовании и реакции местных властей на произошедшее.