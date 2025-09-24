Суд Екатеринбурга отправил в СИЗО совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва

Суд в Екатеринбурге арестовал бизнесмена Алексея Боброва по подозрению в крупном мошенничестве. Он является совладельцем «Корпорации СТС». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание суда.
«Арестовать Алексея Боброва по 15 ноября», — вынесла вердикт судья.
Следователь заявил в ходе заседания, что Бобров мог украсть 508 миллионов рублей вместе с другими людьми. В тот же день суд арестовал до 15 ноября и Татьяну Черных, которая руководит «Корпорацией СТС». Других подозреваемых, Артема Носкова и Антона Боликова, которые раньше работали в компании, оставили под стражей еще на 72 часа.
Российская прокуратура требует забрать в собственность государства предприятия ЖКХ, которые принадлежат Боброву и его партнерам. Прокуратура считает, что они выводили деньги из страны. Сумма выведенных средств, по данным прокуратуры, больше 12 миллиардов рублей.
