Суд Екатеринбурга отправил в СИЗО совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва

Следователь заявил в ходе заседания, что Бобров мог украсть 508 миллионов рублей вместе с другими людьми. В тот же день суд арестовал до 15 ноября и Татьяну Черных, которая руководит «Корпорацией СТС». Других подозреваемых, Артема Носкова и Антона Боликова, которые раньше работали в компании, оставили под стражей еще на 72 часа.