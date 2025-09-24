Движение по Кутузовскому проспекту затруднено в обе стороны из-за ДТП

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы в Москве. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По словам представителей ведомства, движение на участке затруднено на 1,7 километра в сторону области и на 1,3 километра по направлению в центр. Городские оперативные службы работают на месте случившегося. Обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются.
— Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В тот же день на Щелковском шоссе в районе съезда на 15-ю Парковую улицу произошла авария, в результате чего движение транспорта в сторону области было затруднено на один километр.
На Варшавском шоссе в районе дома 170и столкнулись два автомобиля, в результате чего было перекрыто движение на съезде с Московского скоростного диаметра в сторону автотрассы.