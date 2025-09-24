В Новороссийске и Туапсе от атаки ВСУ пострадали 16 человек

«В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжёлом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу № 1. Ещё трое получили помощь амбулаторно», — написала чиновница.