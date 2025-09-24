В Удмуртии объявлена беспилотная опасность

«На территории Удмуртской Республики объявлен режим “Беспилотная опасность”, — написал он в своём телеграм-канале. Как сообщает издание, комментируя ситуацию, Шуткин призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила безопасности.
Напомним, сегодня Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших. По уточнённой информации мэра города Андрея Кравченко, в результате инцидента погибли два человека, ещё одиннадцать получили ранения. Глава администрации отдельно отметил, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.
