В Удмуртии объявлена беспилотная опасность

Напомним, сегодня Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших. По уточнённой информации мэра города Андрея Кравченко, в результате инцидента погибли два человека, ещё одиннадцать получили ранения. Глава администрации отдельно отметил, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.