В Удмуртии объявлена беспилотная опасность

В Удмуртии официально ведён режим «Беспилотная опасность». О данном решении проинформировал председатель государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

«На территории Удмуртской Республики объявлен режим “Беспилотная опасность”, — написал он в своём телеграм-канале. Как сообщает издание, комментируя ситуацию, Шуткин призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила безопасности.

Напомним, сегодня Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших. По уточнённой информации мэра города Андрея Кравченко, в результате инцидента погибли два человека, ещё одиннадцать получили ранения. Глава администрации отдельно отметил, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

