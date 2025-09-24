Подросток на электросамокате врезался в легковушку в Минске

В столичной Госавтоинспекция призывают родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение детей. «Ежедневно напоминайте юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах», — напомнили в УГАИ. -0-