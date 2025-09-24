Подросток на электросамокате врезался в легковушку в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с 15-летним водителем электросамоката и легковушки произошло в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации ГАИ, сегодня вблизи дома № 59 по проспекту Газеты «Звезда» 15-летний парень на средстве персональной мобильности при пересечении проезжей части не уступил дорогу выезжающему с дворовой территории автомобилю KIA.
При дорожном инциденте никто не пострадал. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований ПДД, за исключением случаев движения по линии тротуаров или обочин, уступая дорогу иным транспортным средствам.
В столичной Госавтоинспекция призывают родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение детей. «Ежедневно напоминайте юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах», — напомнили в УГАИ. -0-