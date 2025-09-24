Взрыв прогремел в почтовом отделении Петербурга

Как отметили в ведомстве, весь персонал успел покинуть помещение до прибытия экстренных служб. Пострадавших в результате инцидента нет. Telegram-канал «112» сообщает, что ранее в отделение приходил мужчина, который отправил пять посылок на свое имя по разным адресам в Татарстан. Одна из них сдетонировала.