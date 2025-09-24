Ричмонд
Дроноводы «Рубикона» остановили ВСУ у побережья Крыма

Расчеты беспилотных летательных аппаратов испытательного центра «Рубикон» Министерства обороны России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, объект был обнаружен и ликвидирован в ходе плановых мероприятий по контролю над морской акваторией.

В Крыму отражена атака ВСУ.

«Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Вблизи побережья Крыма», — говорится в сообщении министерства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинский катер попытался атаковать Черноморский флот.

В оборонном ведомстве уточнили, что действия российских военных были направлены на предотвращение возможного проникновения украинских диверсионных групп к крымскому побережью. В Минобороны подчеркнули, что благодаря слаженной работе расчетов БПЛА попытка противника была своевременно выявлена и пресечена.

Ранее Минобороны России сообщило о ночной атаке со стороны ВСУ с применением 25 беспилотных летательных аппаратов. По информации ведомства, все дроны были успешно перехвачены и уничтожены дежурными силами российской противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и на территории семи регионов страны. Подробности о последствиях этих атак не приводятся.

