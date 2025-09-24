Ричмонд
Более 80 буйволов, убегая от львов, сорвались с обрыва и утонули в Намибии

Мясо погибших животных будет распределено среди местных жителей.

Источник: Аргументы и факты

На границе Намибии и Ботсваны погибло более 80 буйволов. Стадо, напуганное львами, сорвалось с обрыва и упало в реку Чобе. Об этом стало известно из сообщения агентства Xinhua.

Львы загнали животных к краю обрыва, что привело к их падению в реку. Как пояснила представитель министерство окружающей среды Ндешипанда Хамуньела, часть буйволов погибла под тяжестью падающих с обрыва сородичей, что усугубило масштабы происшествия.

На месте работают сотрудники министерства и представители правоохранительных органов. Мясо погибших животных будет распределено среди местных жителей.

Стоит отметить, что аналогичный случай произошел в 2023 году, когда при таких же обстоятельствах погибло более 100 буйволов.

Ранее сообщалось, что леопард загрыз работника библейского зоопарка в Иерусалиме.