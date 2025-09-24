СК России установит обстоятельства атаки ВСУ на Новороссийск

Сотрудники Следственного комитета проведут расследование обстоятельств украинской атаки на Новороссийск, в результате которой погибли два человека и еще 12 получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в ведомстве.
24 сентября украинские БПЛА (а также надводные безекипажные катера) атаковали Новороссийск. Целью атаки была, преимущественно, центральная часть города, в районе гостиницы «Новороссийск».
По последним данным, два человека погибли, 12 получили травмы разной степени тяжести. В результате нападения пострадали 20 автомобилей, 7 жилых домов, включая многоквартирные здания, а также гостиница в центре города. В связи с инцидентом в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее KP.RU сообщил, что Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Новороссийск четким сигналом для Евросоюза.