Россияне не смогли улететь из Антальи из-за отсутствия распечатанных билетов

Несмотря на наличие электронных билетов пассажиры не смогли пройти на посадку. В суде представители авиаперевозчика пояснили, что пассажиры нарушили ключевые правила: не распечатали посадочные талоны и не прибыли в аэропорт за три часа, как того требует регламент. Кроме того, было отмечено, что воздушная гавань Антальи не поддерживала функцию электронной регистрации, и сведения об этом были в открытом доступе на сайте компании. Суд согласился с доводами ответчика, подчеркнув, что причиной инцидента стала невнимательность самих туристов к опубликованным рекомендациям.