Стало известно, где пряталась погибшая при атаке на Новороссийск женщина

По словам свидетельницы, в момент обстрела она направлялась за ребёнком в школу и видела множество повреждённых осколками машин на набережной, а также тело погибшей, которое впоследствии накрыли простыней.
Она также добавила, что на время атаки в учебных заведениях были прекращены занятия с размещением детей в спортзалах и подвалах, а городские больницы приостановили амбулаторный приём пациентов.
Напомним, количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати человек. СМИ сообщали о трёх погибших, включая ребёнка, в ходе масштабной атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, основные удары которой пришлись на жилые дома и гостиницу Новороссийска.
