Стало известно, где пряталась погибшая при атаке на Новороссийск женщина

Одна из погибших во время атаки беспилотников на Новороссийск женщина пыталась укрыться в автомобиле. Об этом изданию RT сообщила местная жительница Наталья, ставшая очевидцем событий.

Источник: Life.ru

По словам свидетельницы, в момент обстрела она направлялась за ребёнком в школу и видела множество повреждённых осколками машин на набережной, а также тело погибшей, которое впоследствии накрыли простыней.

Она также добавила, что на время атаки в учебных заведениях были прекращены занятия с размещением детей в спортзалах и подвалах, а городские больницы приостановили амбулаторный приём пациентов.

Напомним, количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати человек. СМИ сообщали о трёх погибших, включая ребёнка, в ходе масштабной атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, основные удары которой пришлись на жилые дома и гостиницу Новороссийска.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

