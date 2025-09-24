В Крыму под суд пойдет мастер, из-за чьей ошибки при монтаже котла погиб человек

В Севастополе самозанятый мастер по газовому оборудованию пойдет под суд по обвинению в оказании некачественных услуг, повлекших смерть человека. Следствие считает, что из-за его ошибки при ремонте котла два года назад от взрыва газа погибла женщина. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».