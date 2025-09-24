В Крыму под суд пойдет мастер, из-за чьей ошибки при монтаже котла погиб человек

В Севастополе самозанятый мастер по газовому оборудованию пойдет под суд по обвинению в оказании некачественных услуг, повлекших смерть человека. Следствие считает, что из-за его ошибки при ремонте котла два года назад от взрыва газа погибла женщина. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Как уточняет издание со ссылкой на СУ СК по региону, в 2023 году частный мастер, не зарегистрированный по закону, установил клиенту газовый котел. При этом монтаж проводился в помещении без вентиляции.
— Специалист нарушил правила первичного пуска оборудования. Это привело к нарушению герметичности соединений и утечке газа, — уточнили в СК.
10 декабря 2023 года в доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Супружеская пара получила тяжелые ожоги.
Женщина скончалась в больнице через неделю после происшествия. Теперь расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
